Tesla schließt erstmals ein Jahr mit Umsatzrückgang ab - Gewinn treibt Kurs
AUSTIN (dpa-AFX) - Tesla hat erstmals ein Jahr mit einem Umsatzrückgang abgeschlossen. Die Erlöse fielen 2025 angesichts gesunkener Auslieferungen um rund drei Prozent auf 94,8 Milliarden Dollar, wie der von Elon Musk geführte Elektroauto-Hersteller am Mittwoch nach US-Börsenschluss mitteilte.
Der Aktienkurs kletterte nach der Veröffentlichung zuletzt dennoch um mehr als sieben Prozent nach oben. Experten verwiesen auf einen höher als erwartet ausgefallenen Gewinn je Aktie im vierten Quartal./so/DP/he
