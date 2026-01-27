DAX24.823 -0,3%Est505.933 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,45 -1,6%Nas23.857 +0,2%Bitcoin74.680 +0,7%Euro1,1956 -0,7%Öl68,71 +1,5%Gold5.415 +4,5%
Top News
Tesla-Aktie gewinnt: Erstes Jahr mit Umsatzrückgang - Gewinne besser als erwartet
Microsoft-Aktie wegen hoher KI-Ausgaben tiefrot: Umsatzsprung lässt auch Gewinne steigen
Tesla schließt erstmals ein Jahr mit Umsatzrückgang ab - Gewinn treibt Kurs

28.01.26 22:41 Uhr
AUSTIN (dpa-AFX) - Tesla hat erstmals ein Jahr mit einem Umsatzrückgang abgeschlossen. Die Erlöse fielen 2025 angesichts gesunkener Auslieferungen um rund drei Prozent auf 94,8 Milliarden Dollar, wie der von Elon Musk geführte Elektroauto-Hersteller am Mittwoch nach US-Börsenschluss mitteilte.

Der Aktienkurs kletterte nach der Veröffentlichung zuletzt dennoch um mehr als sieben Prozent nach oben. Experten verwiesen auf einen höher als erwartet ausgefallenen Gewinn je Aktie im vierten Quartal./so/DP/he

Analysen zu Tesla

DatumRatingAnalyst
23.01.2026Tesla Equal WeightBarclays Capital
22.01.2026Tesla Equal WeightBarclays Capital
15.01.2026Tesla Equal WeightBarclays Capital
06.01.2026Tesla VerkaufenDZ BANK
05.01.2026Tesla SellUBS AG
