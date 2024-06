Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Broadcom zeigt sich am Freitagnachmittag fester

Kursentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Broadcom. Die Broadcom-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 2,1 Prozent im Plus bei 1.714,50 USD.

Das Papier von Broadcom konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 2,1 Prozent auf 1.714,50 USD. In der Spitze legte die Broadcom-Aktie bis auf 1.716,64 USD zu. Den Handelstag beging das Papier bei 1.686,86 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 228.119 Broadcom-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1.735,80 USD. Dieser Kurs wurde am 13.06.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Broadcom-Aktie 1,24 Prozent zulegen. Am 22.09.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 795,40 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Broadcom-Aktie derzeit noch 53,61 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Broadcom-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 18,40 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 21,02 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 2.000,00 USD je Broadcom-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.04.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Broadcom am 12.06.2024. In Sachen EPS wurden 4,56 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Broadcom 8,39 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 12,49 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,73 Mrd. USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.08.2024 erfolgen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 47,70 USD je Broadcom-Aktie.

Redaktion finanzen.net

