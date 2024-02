PayPal-Aktie an der NASDAQ dennoch mit kräftigen Verlusten: PayPal steigert Umsatz und Gewinn

Emotionale Kontrolle ist entscheidend für erfolgreiche Trading-Strategien. Emotionen wie Angst und Gier beeinflussen oft Handelsentscheidungen, was zu suboptimalen Ergebnissen führen kann. Entdecken Sie im Online-Seminar heute Abend, wie Sie Ihre Trading-Fähigkeiten durch die Meisterung emotionaler Herausforderungen verbessern können.

PayPal-Aktie kommt an der NASDAQ nicht in die Gänge: Auch neuer Stellenabbau bringt nicht den erhofften Börsenerfolg

PayPal-Aktie an der NASDAQ nachbörslich dennoch mit Verlusten: PayPal steigert Umsatz und Gewinn

PayPal Aktie News: PayPal tendiert am Vormittag nahe Vortagesschluss

PayPal Aktie News: PayPal legt am Mittwochmittag zu

Dow Jones- & NASDAQ-Werte: Amazon-Aktie, Tesla-Aktie, Apple-Aktie, NVIDIA-Aktie & Co. im Fokus: Das sind die Bilanz-Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

PayPal Aktie News: PayPal am Nachmittag mit Kursabschlägen

PayPal-Aktie: Mit PayPal Geld sparen - So geht's

Achtung Kostenfalle: PayPal bietet kostenpflichtige Überweisung an

Heute im Fokus

Under Armour verdient mehr als erwartet. Bundeskartellamt genehmigt Übernahme von ESG durch HENSOLDT. Verdi-Warnstreik bei Lufthansa beendet - Discover vereinbart höhere Pilotengehälter an Gewerkschaft vorbei. Meta hat bei Bezahl-Abo gegen deutsches Recht verstoßen. Deutsche Pfandbriefbank versucht Zweifel an Finanzlage zu zerstreuen. Aurora Cannabis macht weniger Verlust und meldet Übernahme.