PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Nachmittag gefragt

Die Aktie von PayPal gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die PayPal-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 61,96 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von PayPal nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:51 Uhr 0,3 Prozent auf 61,96 EUR. Bei 63,02 EUR markierte die PayPal-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 62,51 EUR. Der Tagesumsatz der PayPal-Aktie belief sich zuletzt auf 33.685 Aktien.

Am 04.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 91,14 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die PayPal-Aktie 47,09 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 48,50 EUR. Der aktuelle Kurs der PayPal-Aktie ist somit 21,72 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

PayPal-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte PayPal am 29.07.2025. In Sachen EPS wurden 1,29 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte PayPal 0,83 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 8,29 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,74 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2025 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 04.08.2026.

Experten taxieren den PayPal-Gewinn für das Jahr 2025 auf 5,19 USD je Aktie.

