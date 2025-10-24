PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Abend gefragt
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von PayPal. Zuletzt wies die PayPal-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 60,64 EUR nach oben.
Im Tradegate-Handel gewannen die PayPal-Papiere um 20:21 Uhr 0,9 Prozent. In der Spitze legte die PayPal-Aktie bis auf 61,22 EUR zu. Bei 60,23 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 34.781 PayPal-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.01.2025 bei 90,66 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die PayPal-Aktie somit 33,11 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 49,60 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,21 Prozent unter dem aktuellen Kurs der PayPal-Aktie.
Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je PayPal-Aktie.
Am 29.07.2025 äußerte sich PayPal zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,29 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat PayPal 8,36 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7,86 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte PayPal am 28.10.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 03.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von PayPal.
Experten taxieren den PayPal-Gewinn für das Jahr 2025 auf 5,24 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.net
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.02.2021
|PayPal Outperform
|Credit Suisse Group
|25.06.2020
|PayPal buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.01.2019
|PayPal Outperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|07.01.2019
|PayPal Overweight
|Barclays Capital
|19.10.2018
|PayPal Outperform
|BMO Capital Markets
