Bundesregierung will Telekom-Anteile halten, Post weiter privatisieren

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Bundesregierung will aktuell den Anteil an der Deutschen Telekom nicht verkaufen, hält aber weiterhin bei der Deutschen Post an der weiteren Privatisierung fest.

"Die Deutsche Telekom AG gehört zu den Betreibern kritischer Infrastrukturen in Deutschland", teilte das Bundeswirtschaftsministerium jetzt auf eine Anfrage der FDP-Bundestagsfraktion mit. Dow Jones hatte Einblick in die Mitteilung. "Hier ist insbesondere der Themenkreis 'Sicherheit der Netze' von besonderer Bedeutung." Deshalb sei vor weiteren Privatisierungsschritten "das wichtige Interesse des Bundes an der Beteiligung zu prüfen". Bei der Deutschen Post halte der Bund hingegen am Ziel der Privatisierung fest.

Die Bundesregierung hält direkt oder über die Staatsbank KfW knapp 32 Prozent der Aktien bei der Telekom und 20,6 Prozent bei der Post, sie ist damit in beiden Unternehmen der größte Einzelaktionär.

Die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung berichtete zuerst über die Pläne. Laut Medienberichten wurde ein Verkauf der Telekom-Anteile offiziell stets beabsichtigt.