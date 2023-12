BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Kursverlauf

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,9 Prozent auf 3,73 EUR zu.

Die Aktie legte um 09:03 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,9 Prozent auf 3,73 EUR zu. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie zog in der Spitze bis auf 3,73 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 3,71 EUR. Von der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 9.366 Stück gehandelt.

Am 26.05.2023 markierte das Papier bei 5,93 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 59,19 Prozent über dem aktuellen Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. Am 20.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 3,50 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie 6,17 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 6,00 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie an.

Am 04.11.2022 äußerte sich BVB (Borussia Dortmund) zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal hat BVB (Borussia Dortmund) 104,30 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 104,30 EUR umgesetzt worden.

BVB (Borussia Dortmund) dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 28.02.2024 präsentieren.

