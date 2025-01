BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Nachmittag höher

So bewegt sich BVB (Borussia Dortmund)

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Zuletzt konnte die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,6 Prozent auf 3,19 EUR.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 1,6 Prozent im Plus bei 3,19 EUR. Bei 3,20 EUR erreichte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 3,17 EUR. Von der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 57.387 Stück gehandelt.

Am 08.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 4,36 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie mit einem Kursplus von 36,52 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,08 EUR. Dieser Wert wurde am 13.11.2024 erreicht. Mit Abgaben von 3,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,060 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,070 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 6,00 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie an.

Am 08.11.2024 legte BVB (Borussia Dortmund) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. BVB (Borussia Dortmund) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 107,33 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 102,26 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

BVB (Borussia Dortmund) dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 26.02.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem BVB (Borussia Dortmund)-Gewinn in Höhe von 0,205 EUR je Aktie aus.

