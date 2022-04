BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Montagnachmittag in Rot

Das Papier von BVB (Borussia Dortmund) gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 16:22 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 3,96 EUR abwärts. In der Spitze fiel die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 3,95 EUR. Bei 4,05 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 138.238 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (6,73 EUR) erklomm das Papier am 19.08.2021. Gewinne von 70,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 3,16 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.03.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,02 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 7,00 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BVB (Borussia Dortmund) am 28.02.2022.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Bilanz für Q2 2022 wird am 28.02.2022 erwartet. Schätzungsweise am 24.08.2022 dürfte BVB (Borussia Dortmund) die Q4 2022-Finanzergebnisse präsentieren.

BVB (Borussia Dortmund) dürfte Analystenschätzungen zufolge 2023 ein EPS von 0,000 EUR je Aktie ausweisen.

Redaktion finanzen.net

