BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) tendiert am Dienstagmittag tiefer

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Zuletzt ging es für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,6 Prozent auf 3,74 EUR.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 2,6 Prozent auf 3,74 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ging bis auf 3,66 EUR. Bei 3,81 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 472.020 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (4,68 EUR) erklomm das Papier am 17.06.2023. Mit einem Zuwachs von 25,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 26.03.2024 gab der Anteilsschein bis auf 3,32 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie derzeit noch 11,36 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,072 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 6,00 EUR.

Am 03.05.2024 äußerte sich BVB (Borussia Dortmund) zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,20 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 2,55 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 98,19 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 100,76 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Am 26.09.2024 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,409 EUR je Aktie in den BVB (Borussia Dortmund)-Büchern.

