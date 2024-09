BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Mittag im Minus

Kursverlauf

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 3,63 EUR ab.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:46 Uhr um 1,2 Prozent auf 3,63 EUR nach. Die Abwärtsbewegung der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ging bis auf 3,61 EUR. Bei 3,61 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 68.332 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

Am 06.09.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,38 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie mit einem Kursplus von 20,66 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,32 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,68 Prozent.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,060 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 6,00 EUR.

Am 16.08.2024 hat BVB (Borussia Dortmund) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,04 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,14 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BVB (Borussia Dortmund) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 61,03 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 154,40 Mio. EUR im Vergleich zu 95,88 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Am 08.11.2024 dürfte die Q1 2025-Bilanz von BVB (Borussia Dortmund) veröffentlicht werden.

In der BVB (Borussia Dortmund)-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,170 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

