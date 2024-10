BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) verzeichnet am Freitagmittag Verluste

BVB (Borussia Dortmund) im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 3,68 EUR ab.

Der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:39 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 3,68 EUR. Der Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 3,64 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 3,65 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BVB (Borussia Dortmund)-Aktien beläuft sich auf 8.669 Stück.

Bei 4,36 EUR erreichte der Titel am 08.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 18,50 Prozent könnte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.03.2024 (3,32 EUR). Der aktuelle Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ist somit 9,80 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,073 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 6,00 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BVB (Borussia Dortmund) am 16.08.2024 vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,04 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei BVB (Borussia Dortmund) ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,14 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 61,05 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 95,88 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 154,41 Mio. EUR ausgewiesen.

BVB (Borussia Dortmund) wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 08.11.2024 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,137 EUR je Aktie in den BVB (Borussia Dortmund)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

BVB-Aktie dennoch leichter: Julian Ryerson verlängert bis 2028 - Adeyemi fehlt anscheinend wochenlang

Berauschende Adeyemi-Gala mit Sorgen: BVB siegt gegen Celtic - Aktie zieht an

Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX schwächelt zum Start