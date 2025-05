BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Montagmittag mit stabiler Tendenz

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) hat am Montagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Zum Vortag unverändert notierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 3,33 EUR.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:44 Uhr bei 3,33 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze gewann die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 3,37 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bisher bei 3,33 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,35 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 44.147 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien umgesetzt.

Bei 4,36 EUR markierte der Titel am 09.05.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie liegt somit 23,54 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,78 EUR. Dieser Wert wurde am 15.01.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,67 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 0,060 EUR an BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,070 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 5,00 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BVB (Borussia Dortmund) am 10.02.2025. Das EPS lag bei 0,06 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,20 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Das vergangene Quartal hat BVB (Borussia Dortmund) mit einem Umsatz von insgesamt 137,19 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 98,19 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 39,72 Prozent gesteigert.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von BVB (Borussia Dortmund) wird am 15.05.2025 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 08.05.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass BVB (Borussia Dortmund) ein EPS in Höhe von 0,277 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

BVB-Aktie freundlich: Kovac positioniert sich pro Borussia Dortmund

BVB-Aktie: BVB gewinnt Borussen-Duell und behält Europa im Blick

BVB-Aktie: BVB hofft auf Comeback von Can und Chukwuemeka im Spiel gegen Borussia Mönchengladbach