BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Dienstagvormittag in Grün

06.05.25 09:23 Uhr

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 3,34 EUR.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:00 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 3,34 EUR. Der Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 3,34 EUR zu. Bei 3,34 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie belief sich zuletzt auf 142 Aktien. Der Anteilsschein kletterte am 09.05.2024 auf bis zu 4,36 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 30,39 Prozent über dem aktuellen Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. Am 15.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,78 EUR. Mit einem Kursverlust von 16,92 Prozent würde die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen. Nach 0,060 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,070 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 5,00 EUR. Am 10.02.2025 lud BVB (Borussia Dortmund) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Das EPS lag bei 0,06 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,20 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Der Umsatz wurde auf 137,19 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 98,19 Mio. EUR umgesetzt worden waren. Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 15.05.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 08.05.2026. Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,277 EUR je Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie BVB-Aktie unbewegt: 4:0 gegen Wolfsburg BVB-Aktie freundlich: Kovac positioniert sich pro Borussia Dortmund BVB-Aktie: BVB gewinnt Borussen-Duell und behält Europa im Blick

