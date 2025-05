BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Montagvormittag in Grün

Kursentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Zuletzt wies die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 3,36 EUR nach oben.

Um 09:05 Uhr sprang die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 3,36 EUR zu. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie zog in der Spitze bis auf 3,36 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 3,35 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BVB (Borussia Dortmund)-Aktien beläuft sich auf 11.554 Stück.

Am 09.05.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,36 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 29,61 Prozent Plus fehlen der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.01.2025 bei 2,78 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,41 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,060 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,070 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 5,00 EUR für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie.

BVB (Borussia Dortmund) veröffentlichte am 10.02.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. BVB (Borussia Dortmund) hat ein EPS von 0,06 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,20 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 39,72 Prozent auf 137,19 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 98,19 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

BVB (Borussia Dortmund) wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 15.05.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 08.05.2026.

In der BVB (Borussia Dortmund)-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,277 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

