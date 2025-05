BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Dienstagmittag mit KursVerlusten

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 3,29 EUR.

Das Papier von BVB (Borussia Dortmund) befand sich um 11:46 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,8 Prozent auf 3,29 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ging bis auf 3,28 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,34 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BVB (Borussia Dortmund)-Aktien beläuft sich auf 13.442 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.05.2024 bei 4,36 EUR. Mit einem Zuwachs von 32,37 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 15.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 2,78 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie 15,65 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,060 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,070 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 5,00 EUR an.

BVB (Borussia Dortmund) ließ sich am 10.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,06 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,20 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 137,19 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 98,19 Mio. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 15.05.2025 dürfte BVB (Borussia Dortmund) Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von BVB (Borussia Dortmund) rechnen Experten am 08.05.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,277 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

BVB-Aktie unbewegt: 4:0 gegen Wolfsburg

BVB-Aktie freundlich: Kovac positioniert sich pro Borussia Dortmund

BVB-Aktie: BVB gewinnt Borussen-Duell und behält Europa im Blick