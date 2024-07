BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) verteidigt am Mittag Tendenz

BVB (Borussia Dortmund) im Fokus

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) hat am Freitagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 3,66 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie kam im XETRA-Handel um 11:44 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 3,66 EUR. Zwischenzeitlich stieg die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie sogar auf 3,67 EUR. Im Tief verlor die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 3,65 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 3,67 EUR. Bisher wurden via XETRA 14.324 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 01.09.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 4,68 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie derzeit noch 27,73 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 3,32 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.03.2024). Der aktuelle Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ist somit 9,43 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,070 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 6,00 EUR für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie.

Am 03.05.2024 hat BVB (Borussia Dortmund) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,20 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,14 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. BVB (Borussia Dortmund) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 98,19 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 100,76 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von BVB (Borussia Dortmund) wird am 26.09.2024 gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,512 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

