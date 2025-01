BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Mittwochnachmittag in Rot

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 3,17 EUR abwärts.

Der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 3,17 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 3,16 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,18 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 123.452 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.05.2024 bei 4,36 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 37,60 Prozent könnte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,08 EUR. Dieser Wert wurde am 13.11.2024 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 2,84 Prozent könnte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,060 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,070 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 6,00 EUR für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie.

BVB (Borussia Dortmund) ließ sich am 08.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Mit einem EPS von 0,01 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als BVB (Borussia Dortmund) mit 0,47 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,96 Prozent auf 107,33 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 102,26 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von BVB (Borussia Dortmund) wird am 26.02.2025 gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,205 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie.

