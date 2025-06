BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Mittag auf rotem Terrain

Aktienentwicklung

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 3,75 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Um 11:35 Uhr rutschte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 3,75 EUR ab. Das Tagestief markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 3,73 EUR. Mit einem Wert von 3,77 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 27.168 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

Am 16.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 4,14 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 10,41 Prozent Plus fehlen der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.01.2025 bei 2,78 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie 34,95 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,060 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,070 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 5,00 EUR.

BVB (Borussia Dortmund) veröffentlichte am 09.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,05 EUR. Im Vorjahresquartal hatte BVB (Borussia Dortmund) ebenfalls ein EPS von -0,20 EUR je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 51,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 148,83 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 98,19 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

BVB (Borussia Dortmund) wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 14.08.2025 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,272 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

BVB-Aktie im Plus: Dortmund lehnt Chelsea-Angebot für Bynoe-Gittens ab

Europäische Teams laut Watzke topmotiviert für Club-WM - BVB-Aktie stabil

BVB-Aktie schwächelt: Chelsea macht Borussia Dortmund wohl Angebot für Gittens