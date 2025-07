BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) steigt am Mittag

BVB (Borussia Dortmund) im Fokus

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die BVB (Borussia Dortmund)-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Um 11:46 Uhr sprang die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 3,81 EUR zu. Der Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 3,82 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 3,79 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 25.717 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 16.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,14 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 8,53 Prozent Plus fehlen der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 15.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,78 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 27,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem BVB (Borussia Dortmund) seine Aktionäre 2024 mit 0,060 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,070 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie wird bei 5,00 EUR angegeben.

BVB (Borussia Dortmund) ließ sich am 09.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,05 EUR. Im Vorjahresquartal hatte BVB (Borussia Dortmund) ebenfalls ein EPS von -0,20 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 51,57 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 148,83 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 98,19 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.08.2025 erfolgen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass BVB (Borussia Dortmund) ein EPS in Höhe von 0,272 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

BVB-Aktie aber tiefer: Ansagen an die nationale Konkurrenz - Wechsel von Jamie Gittens zu Chelsea perfekt

BVB-Aktie tiefer: Vor dem Real-Showdown - BVB-Stars fordern taktische Änderungen

BVB-Aktie zieht an: BVB zittert sich weiter - nun gegen Alonsos Real, Ärger um Bellingham