BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) tendiert am Donnerstagvormittag auf rotem Terrain

Kurs der BVB (Borussia Dortmund)

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 3,56 EUR.

Um 09:00 Uhr ging es für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 3,56 EUR. Die Abwärtsbewegung der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ging bis auf 3,55 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 3,55 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.327 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

Am 01.09.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 4,68 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie somit 23,85 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,32 EUR. Dieser Wert wurde am 26.03.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,88 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,070 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 6,00 EUR an.

Am 03.05.2024 hat BVB (Borussia Dortmund) die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,20 EUR gegenüber -0,14 EUR im Vorjahresquartal verkündet. BVB (Borussia Dortmund) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 98,19 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 100,76 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 26.09.2024 terminiert.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass BVB (Borussia Dortmund) ein EPS in Höhe von 0,512 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

