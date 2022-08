BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Dienstagmittag in Grün

Um 12:22 Uhr stieg die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 4,05 EUR. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie zog in der Spitze bis auf 4,09 EUR an. Bei 4,02 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 36.649 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien.

Bei 6,73 EUR markierte der Titel am 19.08.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie 39,76 Prozent zulegen. Am 07.03.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,16 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 28,13 Prozent könnte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 5,80 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BVB (Borussia Dortmund) am 05.11.2021 vor.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.09.2022 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q4 2023-Bilanz von BVB (Borussia Dortmund) rechnen Experten am 28.09.2023.

