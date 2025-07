BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) tendiert am Nachmittag tiefer

BVB (Borussia Dortmund) im Fokus

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 3,93 EUR.

Die Aktie verlor um 15:45 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 3,93 EUR. Das bisherige Tagestief markierte BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 3,86 EUR. Mit einem Wert von 3,87 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 272.086 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

Am 16.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,14 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 5,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,78 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,30 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie.

Nach 0,060 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,070 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie wird bei 5,00 EUR angegeben.

BVB (Borussia Dortmund) ließ sich am 09.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,05 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Der Umsatz wurde auf 148,83 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 98,19 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte BVB (Borussia Dortmund) am 14.08.2025 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BVB (Borussia Dortmund) einen Gewinn von 0,272 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

