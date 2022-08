BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr 1,1 Prozent im Minus bei 3,96 EUR. Der Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 3,94 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,01 EUR. Bisher wurden via XETRA 91.050 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 6,73 EUR markierte der Titel am 19.08.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 41,10 Prozent hinzugewinnen. Bei 3,16 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.03.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ist somit 25,28 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 5,80 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2021 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BVB (Borussia Dortmund) am 05.11.2021.

BVB (Borussia Dortmund) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 28.09.2022 präsentieren. Am 28.09.2023 wird BVB (Borussia Dortmund) schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2023 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

BVB-Aktie tiefer: Modeste unterschreibt Einjahresvertrag beim BVB - Rauball kandidiert nicht mehr für Präsidentenamt

BVB muss beim Topspiel gegen Leverkusen auf Süle verzichten - BVB-Aktie dennoch stärker

BVB-Aktie legt zu: Haller-Diagnose schockt Borussia Dortmund erneut - Auch Sorgen um Süle

Bildquellen: ninopavisic / Shutterstock.com