BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) zeigt sich am Dienstagnachmittag freundlich

Kursverlauf

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von BVB (Borussia Dortmund). Das Papier von BVB (Borussia Dortmund) konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 3,67 EUR.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:41 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 3,67 EUR. Kurzfristig markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 3,69 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 3,69 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 6.973 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

Am 08.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,36 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,66 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.03.2024 bei 3,32 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,67 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,060 EUR belaufen. Analysten bewerten die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie im Durchschnitt mit 6,00 EUR.

BVB (Borussia Dortmund) ließ sich am 16.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,04 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,14 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 154,40 Mio. EUR gegenüber 95,88 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

BVB (Borussia Dortmund) dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 08.11.2024 präsentieren.

In der BVB (Borussia Dortmund)-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 0,250 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.



