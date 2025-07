BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Nachmittag in Grün

Aktie im Blick

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 3,88 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:41 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 3,88 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bisher bei 3,91 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 3,87 EUR. Von der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 41.742 Stück gehandelt.

Am 16.05.2025 markierte das Papier bei 4,14 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ist somit 6,71 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,78 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie 39,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,070 EUR. Im Vorjahr hatte BVB (Borussia Dortmund) 0,060 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie wird bei 5,00 EUR angegeben.

Am 09.05.2025 äußerte sich BVB (Borussia Dortmund) zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,05 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,20 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. BVB (Borussia Dortmund) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 148,83 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 51,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 98,19 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Bilanz für Q4 2025 wird am 14.08.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass BVB (Borussia Dortmund) im Jahr 2025 0,272 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

BVB-Aktie dennoch leicht im Plus: Stürmer Duranville muss operiert werden

BVB-Aktie sinkt: Duranville droht wohl langer Ausfall

BVB-Aktie fest: Compliance-Verfahren gegen Watzke endet 'ohne Beanstandung'