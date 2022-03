BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) mit positiven Vorzeichen

Zuletzt wies die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,5 Prozent auf 3,73 EUR nach oben. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie legte bis auf 3,74 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 3,68 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 32.568 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (6,73 EUR) erklomm das Papier am 19.08.2021. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,16 EUR am 07.03.2022.

Analysten bewerten die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie im Durchschnitt mit 7,00 EUR. Den erwarteten Gewinn je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,040 EUR fest.

Die Borussia Dortmund GmbH & Co.KGaA (BVB) nimmt eine führende Position im internationalen Profifußball ein. Im Mittelpunkt der Geschäftstätigkeit steht der professionelle Fußballsport und die Nutzung der damit unmittelbar verbundenen Einnahmequellen. Dies sind insbesondere der Verkauf von Eintrittskarten, Fan-Artikeln und TV-Rechten sowie das Sponsoring. In diesen Bereichen erwirtschaftet Borussia Dortmund den überwiegenden Teil der Umsätze. Darüber hinaus engagiert sich der BVB in weiteren Geschäftsfeldern, die einen engen Bezug zum Fußball haben. Dabei arbeitet Borussia mit strategischen Partnern zusammen, die ihr spezifisches Know-how einbringen. Der BVB bringt den Markennamen Borussia Dortmund, die Erfahrung im Fußballgeschäft und die genaue Kenntnis der Fan-Community ein.

