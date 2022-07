BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Mittag mit Kurseinbußen

Um 11.07.2022 12:22:00 Uhr rutschte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 3,67 EUR ab. Im Tief verlor die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 3,61 EUR. Bei 3,66 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 82.187 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

Am 19.08.2021 erreichte der Anteilsschein mit 6,73 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie damit 45,50 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.03.2022 bei 3,16 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,93 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 5,80 EUR an.

Am 05.11.2021 hat BVB (Borussia Dortmund) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2021 – vorgestellt.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte BVB (Borussia Dortmund) am 24.08.2022 präsentieren.

