BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) steigt am Freitagmittag

So entwickelt sich BVB (Borussia Dortmund)

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 3,49 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die BVB (Borussia Dortmund)-Papiere um 11:48 Uhr 0,4 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 3,53 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 3,50 EUR. Zuletzt wechselten 37.367 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4,36 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.05.2024 erreicht. 24,79 Prozent Plus fehlen der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 26.03.2024 Kursverluste bis auf 3,32 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie 5,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,073 EUR, nach 0,060 EUR im Jahr 2024. Analysten bewerten die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie im Durchschnitt mit 6,00 EUR.

BVB (Borussia Dortmund) ließ sich am 16.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,04 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte BVB (Borussia Dortmund) ebenfalls -0,14 EUR je Aktie eingebüßt. Umsatzseitig wurden 154,41 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte BVB (Borussia Dortmund) 95,88 Mio. EUR umgesetzt.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Bilanz für Q1 2025 wird am 08.11.2024 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,137 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

