BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) steigt am Montagmittag

So bewegt sich BVB (Borussia Dortmund)

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die BVB (Borussia Dortmund)-Papiere zuletzt 1,5 Prozent.

Im XETRA-Handel gewannen die BVB (Borussia Dortmund)-Papiere um 11:37 Uhr 1,5 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie sogar auf 3,64 EUR. Mit einem Wert von 3,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 73.488 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (4,68 EUR) erklomm das Papier am 01.09.2023. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie somit 22,46 Prozent niedriger. Bei 3,32 EUR fiel das Papier am 26.03.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ist somit 8,55 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

BVB (Borussia Dortmund)-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,060 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 6,00 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie aus.

Am 03.05.2024 äußerte sich BVB (Borussia Dortmund) zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,20 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,14 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2,55 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 98,19 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 100,76 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 26.09.2024 dürfte BVB (Borussia Dortmund) Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass BVB (Borussia Dortmund) ein EPS in Höhe von 0,512 EUR in den Büchern stehen haben wird.

