BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Montagnachmittag im Plus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Zuletzt wies die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 3,64 EUR nach oben.

Das Papier von BVB (Borussia Dortmund) konnte um 15:44 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,0 Prozent auf 3,64 EUR. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 3,67 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 3,60 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 80.897 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien umgesetzt.

Am 01.09.2023 markierte das Papier bei 4,68 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 28,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,32 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie 8,93 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,060 EUR. Im Vorjahr hatte BVB (Borussia Dortmund) 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 6,00 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BVB (Borussia Dortmund) am 03.05.2024 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,20 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BVB (Borussia Dortmund) -0,14 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat BVB (Borussia Dortmund) im vergangenen Quartal 98,19 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BVB (Borussia Dortmund) 100,76 Mio. EUR umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte BVB (Borussia Dortmund) am 26.09.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BVB (Borussia Dortmund) einen Gewinn von 0,512 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

