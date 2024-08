BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) tendiert am Vormittag nordwärts

BVB (Borussia Dortmund) im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Zuletzt stieg die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 3,59 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:03 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 3,59 EUR. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie zog in der Spitze bis auf 3,60 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 3,60 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.427 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.09.2023 bei 4,68 EUR. Der derzeitige Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie liegt somit 23,21 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,32 EUR am 26.03.2024. Der derzeitige Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie liegt somit 8,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,060 EUR. Im Vorjahr erhielten BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 6,00 EUR für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie aus.

Am 03.05.2024 lud BVB (Borussia Dortmund) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,20 EUR gegenüber -0,14 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 2,55 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 98,19 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 100,76 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Am 26.09.2024 dürfte die Q4 2024-Bilanz von BVB (Borussia Dortmund) veröffentlicht werden.

In der BVB (Borussia Dortmund)-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,512 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

Nationalspieler Beier wohl vor Wechsel zum BVB - BVB-Aktie gibt nach

BVB-Chef Ricken schließt keinen Titel aus - BVB-Aktie gibt nach

BVB-Aktie fester: BVB-Neuzugang Pascal Groß debütiert gegen Villarreal