BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 3,3 Prozent auf 3,63 EUR zu.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,3 Prozent auf 3,63 EUR. Der Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 3,65 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 3,51 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 285.650 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien umgesetzt.

Am 17.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,68 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 29,10 Prozent könnte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,32 EUR am 26.03.2024. Mit einem Abschlag von mindestens 8,55 Prozent könnte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,072 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 6,00 EUR.

BVB (Borussia Dortmund) ließ sich am 03.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,20 EUR gegenüber -0,14 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz wurde auf 98,19 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 100,76 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 26.09.2024 erwartet.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem BVB (Borussia Dortmund)-Gewinn in Höhe von 0,409 EUR je Aktie aus.

