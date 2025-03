BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Freitagmittag mit roter Tendenz

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 3,13 EUR.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie musste um 11:44 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 3,13 EUR abwärts. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 3,11 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 3,11 EUR. Bisher wurden heute 15.440 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien gehandelt.

Bei 4,36 EUR markierte der Titel am 09.05.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 39,14 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 15.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,78 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 11,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,070 EUR, nach 0,060 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 6,00 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte BVB (Borussia Dortmund) am 10.02.2025 vor. Das EPS lag bei 0,06 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,17 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BVB (Borussia Dortmund) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 11,06 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 137,19 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 154,25 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Bilanz für Q3 2025 wird am 15.05.2025 erwartet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte BVB (Borussia Dortmund) möglicherweise am 08.05.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,212 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie.

