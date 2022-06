BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Vormittag gefragt

Das Papier von BVB (Borussia Dortmund) legte um 14.06.2022 09:22:00 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 3,67 EUR. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 3,74 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 3,74 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BVB (Borussia Dortmund)-Aktien beläuft sich auf 28.138 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 6,73 EUR erreichte der Titel am 19.08.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ist somit 45,44 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.03.2022 gab der Anteilsschein bis auf 3,16 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie 16,06 Prozent sinken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 5,80 EUR.

BVB (Borussia Dortmund) gewährte am 12.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals.

BVB (Borussia Dortmund) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 24.08.2022 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,416 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ninopavisic / Shutterstock.com