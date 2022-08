BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) zeigt sich am Montagnachmittag fester

Die Aktie notierte um 04:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 4,21 EUR zu. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 4,24 EUR aus. Bei 4,18 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 158.755 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

Am 19.08.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,73 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 37,39 Prozent Plus fehlen der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.03.2022 bei 3,16 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie 33,19 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 5,80 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie aus.

Am 05.11.2021 hat BVB (Borussia Dortmund) die Kennzahlen zum am 30.09.2021 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von BVB (Borussia Dortmund) wird am 28.09.2022 gerechnet. Experten kalkulieren am 28.09.2023 mit der Veröffentlichung der Q4 2023-Bilanz von BVB (Borussia Dortmund).

