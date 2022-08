BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Dienstagvormittag mit Kursplus

Um 09:22 Uhr sprang die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 4,25 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 4,25 EUR. Bei 4,25 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie belief sich zuletzt auf 1.981 Aktien.

Am 19.08.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 6,73 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie derzeit noch 36,85 Prozent Luft nach oben. Am 07.03.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,16 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ist somit 34,32 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten bewerten die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie im Durchschnitt mit 5,80 EUR.

Am 05.11.2021 lud BVB (Borussia Dortmund) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2021 endete.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.09.2022 veröffentlicht. Die Vorlage der Q4 2023-Ergebnisse wird von Experten am 28.09.2023 erwartet.

