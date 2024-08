BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) zeigt sich am Freitagnachmittag freundlich

BVB (Borussia Dortmund) im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,0 Prozent im Plus bei 3,81 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die BVB (Borussia Dortmund)-Papiere um 15:52 Uhr 2,0 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 3,84 EUR. Mit einem Wert von 3,75 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 144.030 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien umgesetzt.

Am 01.09.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,68 EUR an. Der aktuelle Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ist somit 22,86 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 3,32 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.03.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,88 Prozent.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,060 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 6,00 EUR an.

Am 03.05.2024 äußerte sich BVB (Borussia Dortmund) zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,20 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2,55 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 98,19 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 100,76 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

BVB (Borussia Dortmund) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 26.09.2024 präsentieren.

Experten taxieren den BVB (Borussia Dortmund)-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,588 EUR je Aktie.

