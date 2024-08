Aktienkurs im Fokus

BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) schiebt sich am Freitagvormittag vor

16.08.24 09:22 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 3,75 EUR.

Wer­bung

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:00 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 3,75 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 3,75 EUR. Mit einem Wert von 3,75 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 856 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer. Am 01.09.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 4,68 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 24,67 Prozent. Am 26.03.2024 gab der Anteilsschein bis auf 3,32 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,60 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus. Nachdem BVB (Borussia Dortmund) seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,060 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie im Durchschnitt mit 6,00 EUR. Am 03.05.2024 äußerte sich BVB (Borussia Dortmund) zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,20 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das BVB (Borussia Dortmund) ein Ergebnis je Aktie von -0,14 EUR vermeldet. BVB (Borussia Dortmund) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 98,19 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 100,76 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren. Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 26.09.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie in Höhe von 0,588 EUR im Jahr 2024 aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie BVB-Aktie leichter: Torhüter Kobel hat viel Vertrauen in Trainer Sahin BVB-Aktie gefragt: Wechsel von Füllkrug-Nachfolger Beier zu Borussia Dortmund perfekt Börse Frankfurt: SDAX fällt letztendlich zurück

Ausgewählte Hebelprodukte auf BVB (Borussia Dortmund) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BVB (Borussia Dortmund) Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: Trybex / Shutterstock.com