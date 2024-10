BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) tendiert am Vormittag schwächer

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 3,50 EUR.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:00 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 3,50 EUR. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie sank bis auf 3,50 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 3,50 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 5.748 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien.

Bei einem Wert von 4,36 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.05.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 24,43 Prozent. Bei 3,32 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.03.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,29 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,073 EUR, nach 0,060 EUR im Jahr 2024. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 6,00 EUR an.

Am 16.08.2024 äußerte sich BVB (Borussia Dortmund) zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie lag bei -0,04 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,14 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 154,41 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 95,88 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 08.11.2024 terminiert.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass BVB (Borussia Dortmund) ein EPS in Höhe von 0,137 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

