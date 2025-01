BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) reagiert am Vormittag positiv

Aktienkurs im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Zuletzt sprang die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 3,02 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 3,02 EUR. Den Tageshöchststand markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 3,04 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 3,03 EUR. Von der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 32.194 Stück gehandelt.

Am 08.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 4,36 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 44,44 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 2,78 EUR fiel das Papier am 15.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 7,96 Prozent würde die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,060 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,070 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 6,00 EUR für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie.

Am 08.11.2024 hat BVB (Borussia Dortmund) die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,01 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei BVB (Borussia Dortmund) ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,47 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 107,33 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 4,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 102,26 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 26.02.2025 dürfte BVB (Borussia Dortmund) Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,205 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

XETRA-Handel SDAX liegt am Nachmittag im Minus

BVB-Aktie gefragt: Fast alle BVB-Spieler für Match gegen Frankfurt wieder fit

Zuversicht in Frankfurt: SDAX klettert am Donnerstagmittag