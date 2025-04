BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Vormittag stabil

Aktienkurs aktuell

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Mit einem Kurs von 3,04 EUR zeigte sich die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie wies um 09:04 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 3,04 EUR. In der Spitze legte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 3,04 EUR zu. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie gab in der Spitze bis auf 3,03 EUR nach. Bei 3,04 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 1.077 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

Am 09.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 4,36 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 43,49 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.01.2025 (2,78 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,57 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie.

Nachdem im Jahr 2024 0,060 EUR an BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,070 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 5,00 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte BVB (Borussia Dortmund) am 10.02.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,06 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 137,19 Mio. EUR, gegenüber 154,25 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 11,06 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 15.05.2025 terminiert. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können BVB (Borussia Dortmund)-Anleger Experten zufolge am 08.05.2026 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,277 EUR je Aktie belaufen.

