BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) tendiert am Vormittag südwärts

Kursentwicklung

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BVB (Borussia Dortmund) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 3,84 EUR.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie wies um 09:01 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 3,84 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 3,84 EUR. Bei 3,89 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie belief sich zuletzt auf 1.132 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 4,14 EUR erreichte der Titel am 16.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 7,68 Prozent Plus fehlen der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,78 EUR. Dieser Wert wurde am 15.01.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,73 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass BVB (Borussia Dortmund)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,070 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete BVB (Borussia Dortmund) 0,060 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 5,00 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BVB (Borussia Dortmund) am 09.05.2025 vor. Das EPS lag bei 0,05 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,20 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 148,83 Mio. EUR – ein Plus von 51,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BVB (Borussia Dortmund) 98,19 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

BVB (Borussia Dortmund) wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 14.08.2025 vorlegen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,272 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

