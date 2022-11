BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: Anleger schicken BVB (Borussia Dortmund) am Nachmittag ins Plus

Die Aktionäre schickten das Papier von BVB (Borussia Dortmund) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 04:22 Uhr 0,2 Prozent auf 3,54 EUR. Bei 3,58 EUR erreichte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 3,58 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 46.934 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4,82 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.11.2021 erreicht. Gewinne von 26,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 2,98 EUR fiel das Papier am 23.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,74 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 5,60 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte BVB (Borussia Dortmund) am 04.11.2022 vor. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BVB (Borussia Dortmund) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 94,10 EUR im Vergleich zu 94,10 EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 24.02.2023 dürfte BVB (Borussia Dortmund) Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren.

