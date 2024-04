BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Donnerstagnachmittag auf Höhenflug

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 5,0 Prozent auf 3,76 EUR zu.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:49 Uhr in Grün und gewann 5,0 Prozent auf 3,76 EUR. In der Spitze gewann die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 3,79 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,62 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 258.135 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien umgesetzt.

Bei 5,93 EUR markierte der Titel am 27.05.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 57,92 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,32 EUR. Dieser Wert wurde am 26.03.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie liegt somit 13,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,073 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 6,00 EUR für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte BVB (Borussia Dortmund) am 04.11.2022 vor. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 104,30 EUR gegenüber 104,30 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von BVB (Borussia Dortmund) wird am 10.05.2024 gerechnet. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können BVB (Borussia Dortmund)-Anleger Experten zufolge am 09.05.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,436 EUR je Aktie in den BVB (Borussia Dortmund)-Büchern.

