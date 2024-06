BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Dienstagnachmittag freundlich

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 3,49 EUR zu.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:42 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 3,49 EUR. Im Tageshoch stieg die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 3,52 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,52 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 30.735 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

Am 01.09.2023 markierte das Papier bei 4,68 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 33,95 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 26.03.2024 auf bis zu 3,32 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie 5,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,072 EUR belaufen. Analysten bewerten die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie im Durchschnitt mit 6,00 EUR.

BVB (Borussia Dortmund) gewährte am 03.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. BVB (Borussia Dortmund) hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,20 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,14 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 2,55 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 98,19 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 100,76 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte BVB (Borussia Dortmund) am 26.09.2024 vorlegen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,409 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie belaufen.

