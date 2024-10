So bewegt sich BVB (Borussia Dortmund)

BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) steigt am Freitagmittag

18.10.24 12:05 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 3,55 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für das BVB (Borussia Dortmund)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 3,55 EUR. Den Tageshöchststand markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 3,56 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3,53 EUR. Bisher wurden via XETRA 10.086 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien gekauft oder verkauft. Am 08.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 4,36 EUR. Derzeit notiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie damit 18,48 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 26.03.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,32 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,62 Prozent. Im Jahr 2024 erhielten BVB (Borussia Dortmund)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,060 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,073 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 6,00 EUR. Am 16.08.2024 lud BVB (Borussia Dortmund) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,04 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte BVB (Borussia Dortmund) ebenfalls -0,14 EUR je Aktie eingebüßt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 154,41 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 61,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 95,88 Mio. EUR in den Büchern standen. Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 08.11.2024 erwartet. Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,137 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie Freundlicher Handel: Anleger lassen SDAX zum Ende des Donnerstagshandels steigen Börse Frankfurt: SDAX zeigt sich fester Aufschläge in Frankfurt: SDAX am Mittag mit grünem Vorzeichen

Bildquellen: ninopavisic / Shutterstock.com