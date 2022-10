BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) gewinnt am Mittwochmittag an Boden

Im XETRA-Handel gewannen die BVB (Borussia Dortmund)-Papiere um 12:22 Uhr 1,3 Prozent. Bei 3,51 EUR erreichte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 3,41 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 39.259 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 5,01 EUR erreichte der Titel am 02.11.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 29,83 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.09.2022 (2,98 EUR). Mit einem Kursverlust von 17,93 Prozent würde die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 5,60 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2021 abgelaufenen Quartals präsentierte BVB (Borussia Dortmund) am 05.11.2021.

BVB (Borussia Dortmund) wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 11.11.2022 vorlegen. Einen Blick in die Q1 2024-Bilanz können BVB (Borussia Dortmund)-Anleger Experten zufolge am 16.11.2023 werfen.

