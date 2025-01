BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Montagmittag im Plus

BVB (Borussia Dortmund) im Fokus

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 3,16 EUR zu.

Um 11:45 Uhr konnte die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 3,16 EUR. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie zog in der Spitze bis auf 3,16 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 3,12 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 74.427 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4,36 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.05.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie somit 27,55 Prozent niedriger. Bei 2,78 EUR erreichte der Anteilsschein am 15.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie 12,04 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,070 EUR. Im Vorjahr hatte BVB (Borussia Dortmund) 0,060 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie im Durchschnitt mit 6,00 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte BVB (Borussia Dortmund) am 08.11.2024 vor. Mit einem EPS von 0,01 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als BVB (Borussia Dortmund) mit 0,47 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 107,33 Mio. EUR – ein Plus von 4,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BVB (Borussia Dortmund) 102,26 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

BVB (Borussia Dortmund) dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 26.02.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,205 EUR je Aktie belaufen.

