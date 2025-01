BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) verzeichnet am Vormittag Verluste

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 3,10 EUR.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:03 Uhr um 1,3 Prozent auf 3,10 EUR ab. In der Spitze büßte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 3,10 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 3,12 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BVB (Borussia Dortmund)-Aktien beläuft sich auf 18.861 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 08.05.2024 auf bis zu 4,36 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 40,48 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,78 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,48 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 erhielten BVB (Borussia Dortmund)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,060 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,070 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 6,00 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie aus.

BVB (Borussia Dortmund) veröffentlichte am 08.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 107,33 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 102,26 Mio. EUR in den Büchern standen.

BVB (Borussia Dortmund) dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 26.02.2025 präsentieren.

Experten taxieren den BVB (Borussia Dortmund)-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,205 EUR je Aktie.

